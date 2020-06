Här hålls dagliga hygiengenomgångar för att minska smittan inom äldreomsorgen

Smittspridningen på äldreboenden och inom hemtjänsten har varit en av Sveriges stora problem under coronapandemin. I Boden kom viruset in bland annat på Erikslunden. Men från och med maj hålls dagliga genomgångar om basala hygienrutiner och hur man ska använda skyddsutrustning. Under sommaren går man ner på en gång i veckan för att kunna uppdatera inhoppande vikarier.

Sjuksköterska beslutar om när skydden ska användas

På kommunens hemsida står det att det är en sköterska som beslutar hos vilka brukare skyddsutrustning ska användas och när brukarna bedöms som friska. Men hemtjänstpersonalen gör även egna bedömningar på plats.