Kommunal kritiska mot fortsatt användning av schemasystem

– Man måste börja lyssna på personalen för det är vi på golvet som vet hur man kan sköta det här, säger Henrik Ahlqvist, ordförande för Kommunal i Luleå.

Time Care Pool är ett vikariehanteringssystem där man som timvikarie själv lägger in de tider då man vill och kan arbeta. När en beställning kommer får du en förfrågan via sms och bokas sedan in för arbete genom vikariesamordnaren.

Scheman kan kastas om

Schemaförslaget, som man själv lägger, kan sedan skickas till en central schemagrupp och då den centrala schemagruppen inte har kontakt med arbetsgruppen, enligt Kommunal, kan ens schema kastas om totalt och bokade semesterperioder försvinna och kvällspass bli dagpass. Detta har lett till att många medlemmar gått ner i tid och sjukskrivit sig för att få återhämtning, enligt Henrik Ahlqvist. Hör honom berätta mer om personalens arbetssituation i klippet ovan.

”Kan inte alltid välja när man arbetar”

På Luleå kommun säger man att det inte finns några planer på att avskaffa själva systemet Time Care den närmaste tiden men att man ser över hela processen och satt igång ett stort utvecklingsarbete.

– Min upplevelse är att det är processen runt omkring, alltså själva resultatet av schemaläggningen. Men vi bedriver en 24 timmars verksamhet på 365 dagar per år. Man kan inte alltid välja när man arbetar, säger Nina Lind, chef för HR och kvalité på Luleå kommun.

Hon säger att det alltid finns skäl till att man inte får det man önskar och ibland är det tyvärr den mänskliga faktorn som felar.