Här är reaktionerna på gruvbrytning i Kallak: ”Sverige för krig mot naturen”

”En tragedi för samers rättigheter, naturen och kommande generationer – regeringen säger ja till gruvan i Gallok. Nu sätts kortsiktig vinning framför samers rättigheter, djur och natur. Ofattbart” , skriver Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi på twitter.

”Sverige för krig mot naturen”

Greta Thunberg twittrar på engelska:

”Sweden pretends to be a leader for environment and human rights, but at home they violate indigenous rights and continue waging a war on nature. The worls will remeber this, skriver hon.

Beklagar beslutet

Amnesty beklagar beslutet på sin hemsida.

”Amnesty beklagar djupt att regeringen gett sitt godkännande till en järnmalmsgruva i Gállok, trots att berörda samebyar, Sametinget, FN-experter, UNESCO, Amnesty, Länsstyrelsen, Svenska kyrkan, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och många andra sagt nej”

Så skriver Beowulfs vd

Kurt Budge är verkställande direktör för Beowulf som vill bryta järnmalm i Kallak. Han kommenterar beslutet så här:

”Jag är tacksam mot den nya näringsministern för att ha litat på att bolaget för att föra Kallakprojektet framåt. Tilldelningen av koncessionen är helt enkelt en efterlängtad milstolpe på utvecklingstidslinjen och vi ser nu fram emot miljötillstånd.

