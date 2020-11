Hör stabschefen om coronaläget i Piteå

Under onsdagskvällen meddelade Piteå kommun att man går in i stabsläge. Kommunen har haft en kraftigt uppåtgående kurva gällande konstaterade coronafall – totalt 91 under veckorna 43 och 44.

– Nu kommer vi mötas regelbundet för att följa händelseutvecklingen runt coronaviruset. Till att börja med en gång i veckan, säger kommun- och tillika stabschef Ylva Sundkvist.

Skolor drabbade

Det finns än så länge ingen smitta på Piteås äldreboenden, däremot har man konstaterat fall på olika skolor.

Distansundervisning kan bli aktuellt.

– Det kan hända. Vi följer utvecklingen i samråd med smittskyddet, säger Sundkvist.

