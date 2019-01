Kommunen med flest självmord

I Norrbotten har Arjeplog det högsta antalet självmord per invånare i länet under en tio års period, medan Boden har lägst antal självmord per invånare, enligt Socialstyrelsen. I faktarutan kan du statisitken för respektive kommun i Norrbotten.

Dödsorsaksregister

Under åren 2008–2017 tog 11 701 människor sina liv i Sverige, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Det motsvarar 1,16 självmord per 1 000 invånare. Utöver det registrerades 3 443 dödsfall som kan vara självmord, men där det inte klarlagts.