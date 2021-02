Konstnärer gör personliga tolkningar av Piteå i snö

Konstnärerna ska skapa verk som lyfter fram det som är speciellt för respektive stad. Piteå har snö som tema, Luleå har stål, Göteborg har regn och Borås mode och tyger.

Intensivt konstnärsarbete

Det konstnärliga utbytet går under namnet AiR 4x400 år, Art in Residence. Det innebär att konstnärerna bor och uppför sina verk under en tidsbegränsad period – i detta fall fem dagar. Residenset startade i måndags och avslutas med en livesänd invigning på fredag klockan 19.00.

– Det är något som vi kallar för ett konstnärsresidens, där en konstnär från varje stad har samlats här i Piteå för att ta fram en snöskulptur som ska symbolisera Piteå 400 år, säger Per Lenndin, projektledare.

”Tung, kallt – men spännande”

Josefin Jonsson, som i vanliga fall arbetar med digital konst, är den Piteåkonstnär som valts ut för att skapa sin personliga tolkning av Piteå 400 år i snö och is.

–Det är spännande att få vara med och representera Piteå, säger hon.

Att arbeta med snö och is tycker hon är en stor är en utmaning

– Det är ett mycket tungt fysiskt jobb och kallt. Det är jättestor skillnad mot för att sitta vid en dator hela dagarna, säger Josefin Jonsson.

I klippet kan du höra Josefin Jonsson och se arbetet med snöskulpturerna.