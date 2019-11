Köptes ut för miljoner av Arvidsjaurs kommun – nu är han tillbaka i tjänst

Piteå-Tidningen rapporterar att kommunen valde att slopa omorganisationen till förmån för en bättre version av den gamla. Kommundirektören Ulf Starefeldt säger i en intervju med SVT Nyheter Norrbotten att det handlar om en tillfällig lösning att ta in Leif Carlsson.

– Det handlar inte om någon återanställning. Vi har tagit in honom på timanställning under rekryteringsprocessen eftersom vi vet att han gjorde ett bra jobb på Fridhemsskolan. För att få stabilitet valde vi tillfälligt att ta in honom, det fanns ingenting i hans avtal som sa att vi inte kunde göra så, säger han.

Rekryteringsprocess

Fridhemsskolans biträdande rektor får inte fortsatt förtroende efter ett halvårs provanställning och ersätts nu tillfälligt av Leif Carlsson. Hur lång rekryteringsprocessen kommer bli kan Ulf Starefeldt inte svara på i dagsläget.

– Att tillfälligt ta in en biträdande rektor som är utköpt är inget beslut vi bara har tagit, det föregick en diskussion med politiken, säger han.

Behövs en rektor och en biträdande rekotor?

– För att klara skolans organisation och storlek så behöver vi det. Vi har genomfört en förhandling och gjort konsekvensanalyser där vi kommit fram till att det behövs. Annars blir arbetsbördan för tung, säger Ulf Starefeldt.

Leif Carlsson köptes ut för ett engångsbelopp motsvarande 1 657 312 kronor. Därtill tillkom även sociala avgifter på 673 000 kronor och pensionsavgifter på 75 000 kronor. Detta resulterar i en totalsumma på över 2,4 miljoner kronor, enligt Piteå-Tidningen.