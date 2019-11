Samer kräver ursäkt från svenska staten om tvångsflytt

– Det är uppenbart att det har skett förflyttningar, men för regeringens del är att det viktigt att man tillsätter en sanningskommission tillsammans med Sametinget för att få fram vad som hänt.

Sameradion & SVT Sapmi träffade statssekreterare Helene Öberg på regeringskansliet. Hon är den vi får träffa från regeringen för att svara på de här frågorna.

– Vi behöver få en gemensam bild och behöver öka kunskapen i hela samhället om de övergrepp som varit. Vi vill inte att det här ska hända igen. Och ett sätt att förhindra det är att lära och veta vad som hänt historiskt. Jag hoppas att det kan vara ett första steg mot försoning, säger Helene Öberg, statssekreterare (mp) på Kulturdepartementet till Sameradion & SVT Sapmi.

På frågorna om staten ska be samerna om ursäkt eller ge ekonomisk ersättning för det som hänt så lyfter statssekreterare Öberg åter fram sanningskommissionen som svar.

– Det är viktigt att låta sanningskommissionen ha sin gång, att inte föregå den. Vi hoppas att sanningskommissionen kan leda fram till försoning, men det behöver ske i lugn och ro inom ramen för den processen, säger Öberg.

Svar från norska regeringen

Sameradion & SVT Sápmi har försökt för att få en intervju med norska regeringen. Landbruks- och matdepartementet har meddelat att de inte ser någon anledning till att svara på våra frågor, som handlar om hur norska regeringen ser på tvångsförflyttningarna och vad som bör göras nu.

”Imidlertid stiller vår statssekretær gjerne på intervju knyttet til konsekvensene for norsk reindrift ved manglende konvensjon og det forhold at Norge og Sverige har valgt ulikt grunnlag for regulering av den grenseoverskridende reindriften”, skriver pressansvarig på Landbruks- och matdepartementet i mejlsvar.