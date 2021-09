Luleå utan återvinning i månader – ny central klar i december

Återvinningscentralen stänger på söndag och inlämnandet av prylar och kläder den 30 september och återvinningsmarknaden i slutet av oktober.

Och först i december ska den nya anläggningen ”Risslan” i Porsödalen öppna.

Vemodigt efter 27 års drift

Projektledaren Jenny Widmark känner vemod över att verksamheten stängs efter 27 års drift.

– Det är klart att det är blandade reaktioner. Det är inte roligt att något man tycker om ska stängas, men det känns jättespännande att vi ska öppna en ny anläggning på Risslan i december med en ny ramp och ett hållbarhetshus, säger hon.

”Vänta med återbruket!”

Men under drygt två månader så kommer Kronan inte att ta emot prylar, kläder och böcker för återvinning. Istället hänvisas Luleåborna till anläggningarna i Antnäs, Sunderbyn och Råneå som ligger mellan 1,5 till tre mil utanför stan.

– Vi har inte lika hög kapacitet att ta emot återbruk på våra andra återvinningscentraler och därför uppmanar vi folk att vänta med att lämna in sina saker tills vi öppnat återvinningscentralen på Risslan. För de som ändå vill lämna in saker under hösten så blir det en längre bit att köra, men de har ändå möjligheten att lämna in grejer.

”Massor av tomtar lämnas in”

Under 2021 har massor av jultomtar lämnats in och ÅVC-ledningen planerar därför en marknad i oktober på Köpmantorget i Luleå för att tomtarna ska få nya ägare.

– En del börjar julpynta redan första december så vi kan inte vänta tills Risslan har öppet. Det är många som lämnar in tomtar. De kommer in i en strid ström under hela året.

Varför det?

– Jag tror att många blir sugna på någonting nytt när de städar bort julen och då lämnar man in jultomtarna och jag tycker att det är bra. Då kan andra få använda dem under julen, säger Jenny Widmark.