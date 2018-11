Långsam minskning av utsläpp av växthusgaser

Det visar senaste utsläppssiffrorna från Kolada som Nyhetsbyrån Siren sammanställt.

– Naturvårdsverkets preliminära data för 2017 på nationell nivå visar också på en svag minskning. Det är bra att det minskar, men det måste gå rejält snabbare, säger Pelle Boberg, handläggare på Naturvårdsverket, till Nyhetsbyrån Siren.

Värsta utsläppen under 2016 stod Oxelösund för med 131 ton koldioxidekvivalenter per invånare. Tvåa på utsläpp är Lysekil med närmare 102 ton koldioxidekvivalenter per invånare och på tredje plats hamnar Luleå med närmare 51 ton koldioxidekvivalenter per invånare.

– Det är kända industriorter som sticker ut, eftersom de har stora punktkällor, säger Pelle Boberg.

Luleå ökade sina utsläpp

Ser man till förändring av utsläpp mellan 2015 till 2016 så minskade både Oxelösund och Lysekil sina utsläpp med 31 procent respektive 20 procent samtidigt som Luleå ökade sina med 31 procent vilket är den största procentuella ökningen av landets alla kommuner.