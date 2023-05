LKAB:s bonus klar – anställda kan få tiotusentals kronor

Gruvbolaget kallar själv det extra klirret i kassan för motivationspeng och belöningssystemet infördes ifjol.

Enligt Norr media ska den anställde ha jobbat minst 80 procent under helåret och förutsättningen är att företaget har gått plus. Pengen varierar beroende på vilken del av företaget man jobbar inom och summan betalas ut under maj.

Den extra ersättningen ska beskattas men det är inte alla som får den.

Koncernledningen och chefer som direktrapporterar till verkställande direktör omfattas inte, det gör inte heller ferieungdomar.