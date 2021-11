Så många norrbottningar droppade in under vaccinationsdagen

Region Norrbotten öppnade fjorton mottagningar för vaccinering mot dovid-19 i Norrbotten under lördagen och många tog chansen när de slapp boka in tid, utan bara kunde droppa in.

”Luleå och Kiruna bäst”

Och två av tre av de 1 681 som kom fick sina första doser.

Dessutom fick 317 personer sin tredje vaccindos mot covid-19 och mer än hälften av dem kunde räknas in i Kiruna (116) och i Pajala (80)

Luleå toppade vaccinlistan på lördagen med 466 personer följt av Kiruna med 211 personer och Piteå med 151 personer.

”Varje vaccination är en seger”

– Även om det har dykt upp färre personer i en del av de mindre kommunerna så är vi väldigt glada över varje enskild person som har vaccinerat sig. Det bidrar till att hålla smittan nere och det är en seger. Vi är väldigt nöjda med utfallet och hur smidigt det har funkat runt om i länet, säger vaccinsamordnaren Pia Näsvall.

Utöver covidvaccinet gavs det också 169 doser mot säsongsinfluensan.