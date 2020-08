Man skjuten i magen utanför sitt hem i Piteå

Polisen utreder just nu en skottlossning i Piteå. Enligt polisen ska händelsen ha inträffat under måndagskvällen men kommit till polisens kännedom först senare, under natten.

Enligt uppgifter till tidningen Aftonbladet ska en man ha träffats av en kula i magen utanför hans hem natten mot tisdag. Men fortfarande är mycket oklart.

– Vi måste höra honom och reda ut vad som hänt. Han har inga livshotande skador, säger jourhavande förundersökningsledare Kjell Persson till tidningen.

En anmälan om vållande till kroppsskada kommer att upprättas.