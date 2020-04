Många valde bort flyget – stort tapp av flygresenärer

46 400 resenärer reste via Luleå Airport under marsmånad 2020, vilket är en minskning med 57 procent jämfört med samma månad 2019. I Kiruna reste 16 000 personer via flygplatsen, en minskning med 48 procent jämfört med ifjol, enligt statistik från Swedavia. Antalet landningar, både charter och linjefarter, minskade med en tredjedel på de båda flygplatserna.

Totalt sett reste drygt 1 317 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med hela 60 procent jämfört med samma månad 2019 Inrikesresandet uppgick till 476 000 resenärer, en minskning med 58 procent.

– Förutsättningarna för att bedriva reguljär flygtrafik, men också kommersiell flygplatsverksamhet har i princip upphört. Våra flygplatser har dock en viktig infrastrukturroll och vi gör vårt yttersta för att upprätthålla Sveriges tillgänglighet för den persontrafik som fortfarande finns, men också samhällsviktigt flyg såsom post- och frakt- samt ambulansflyg, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

Norwegian har sedan tidigare berättat att alla deras flyg ställs in under april. SAS kommer dock att fortsätta köra tur och retur en gång om dagen till Luleå och Kiruna.