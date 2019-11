35-åring begärs häktad efter skottlossningen i Piteå

Från början misstänktes han för försök till mord men brottsrubriceringen ändrades under utredningen. Häktningsframställan lämnades in under tisdagen av åklagaren Anna Väppling och häktningsförhandlingarna kommer äga rum i Luleå tingsrätt under onsdagen.

Beslagtog vapen

I samband med skottlossningen som ägde rum förra söndagen kom ingen person till skada. När polisen anlände ska gripandet ha gått lugnt till och de kunde beslagta vapnet. Han anhölls senare under söndagseftermiddagen och är nu misstänkt på sannolika skäl för grovt olaga hot.