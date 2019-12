Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Hör Linnéa Nylund från Korpilombolo berätta om festivalen som hyllar natten

Midnattsfestivalen – med kontroversiellt inslag av böneutrop till mänskligheten

Gudstjänst i Korpilombolo kyrka är ett av inslagen under årets European Festival of the Night men även ett kontroversiellt inslag kommer att ske i kyrkan nämligen böneutrop till mänskligheten under mångfaldskonserten.

Årtes European Festival of the Night i Korpilombolo innehåller som vanligt en stor variation av olika evenemang som eldshow, dansföreställning, film och gudstjänst men det kanske det mest kontroversiella är mångfaldskonserten med bland annat böneutrop i kyrkan i Korpilombolo. – Vi hade diskussion med företrädare i Svenska kyrkan när de såg att det skulle vara böneutrop och andra religioner, då funderades det om det var okej att framföra det här i kyrkan. Jag förklarade att en bön för mänskligheten aldrig kan vara fel i en kyrka oavsett om den håller böneutrop eller inte, sen fick vi klartecken från kyrkan att det går bra säger, Linnéa Nylund ordförande i Korpilombolo kulturförening. Hyllar natten European Festival of the Night har funnits sen 2005 och den hyllar natten och det beror på en författare som heter León de Greiff, han bodde Bolombolo i Colombia och han hyllade natten. Han diktade om en romanfigur i Korpilombolo. När kulturföreningen fick kunskap om detta av en litteraturvetare från Colombia startades festivalen. – Kulturen är verkligen en bärare av vingar, säger Linnéa Nylund. Romanfiguren som León de Greiff skrev om heter Gaspar och som en hyllning till honom går festivaldeltagarna en kväll under festivalen en Gasparvandring i decembermörkret genom samhället med tända facklor. Dela Dela

