Migrationsverket polisanmäler bärföretaget Polarica för människohandel

Myndigheten ska ha fått uppgifter om bärföretaget under september och polisanmälan skickades in under onsdagen.

– Nu får polisen utreda om bärplockare utnyttjats. Det är känt sedan tidigare att bärplockarbranschen är en riskbransch när det gäller människohandel, säger Pierre Karatzian.

Två personer häktade

Polaricas finska vd häktades för några dagar sedan, på sannolika skäl misstänkt för människohandel kopplat till den finska verksamheten, vilket SVT berättat om tidigare.

Polisen och gränsbevakningen misstänker att ett tiotal thailändska bärplockare har utnyttjats inom bärföretaget under säsongsjobb åren 2020-2022. Två personer, varav en är Polaricas vd, häktades på lördagen vid tingsrätten i Uleåborg på sannolika skäl misstänkta för människohandel.

Tillbakavisar anklagelserna

I ett pressmeddelande har även Polarica tidigare bekräftat att vd:n häktats på sannolika skäl misstänkt för människohandel och att ärendet rör thailändska bärplockare i Finland. Polarica skriver också i ett pressmeddelande att de tillbakavisar anklagelserna.

Bolaget skriver att de fullgjort alla sina skyldigheter relaterade till lagstiftning, myndighetskrav och avtalspartners i all sin verksamhet.

SVT försöker nå företaget för ytterligare kommentarer.