Myggen dröjer – ”Inte så farligt”

Efter kommunens inventering av myggen när de fångades in och räknades ansågs plågan inte vara tillräckligt för att det skulle motivera användningen biologiska bekämpningsmedel. Numera lever Övertorneå med sina myggor och har till och med gjort en grej av dem i form av det årligt återkommande myggfångar-VM som går av stapel i juli.

I år – trots alla varningar – verkar myggplågan inte så illa. Än i alla fall.

– Nä, jag tycker inte att det är så farligt, säger kommunalrådet Tomas Mörtberg (C) som är ute och fiskar när vi pratar med honom.

15 000 per natt

Vid inventeringen som gjordes sommaren 2014 fångades omkring 15 000 stickmyggor per natt och fälla. Riktvärdet för när myggproblem klassas som olidliga ligger på 10 000 mygg per natt. Hälften av dessa infångade myggor hörde till den grupp jobbiga myggor som kallas översvämningsmyggor. De börjar kläckas tidigt på våren och finns kvar långt in på hösten. Dessutom sticks de även dagtid.

I år har forskarna sagt att det kan bli ovanligt myggintensivt. Och än finns det tid för larverna att kläckas i Övertorneå.

– Det kan ju hända att de vaknar till liv nu när det kommer lite regn. Hittills har det varit rätt torrt.