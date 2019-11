Nu är det högsäsong för inbrott

Den viktigaste faktorn som gör tjuvarna aktiva är just mörkret. Bästa knepet för att hålla dem borta är ljus, liv och rörelse i bostadsområdena.

Både barnfamiljer och pensionärer, reser bort under hösten, och tjuvar ser ofta på långt håll att husen står tomma när de är mörka och släckta. Då har tjuvarna längre tid på sig, och det syns på brottsplatserna.

Det var inte katten som ville in

Den vanligaste inbrottsmetoden är att ta sig in via ett fönster eller en altandörr och det var precis det som höll på att hända för Ann-Charlotte Nordblom från Kalix när hon satt hemma i soffan och pratade i telefonen med en vän när det plötsligt hördes ljud ifrån altandörren. Den här gången var det inte katten som ville komma in.

Hörde en smäll

– Jag hör en rejäl smäll ifrån altandörren, så jag gick ut och kollade och såg färska fotspår som inte har varit där dagen innan, säger Ann-Carlotte Nordblom.

Hon är glad att hon kom undan med blotta förskräckelsen.

– Inbrott under hösten är relativt vanligt om man relaterar till övriga delar på året, men att komma på en inbrottstjuv är inte jättevanligt, säger Mikael Engren.

I klippet ovan kan du höra hans tips till den som upptäcker ett villainbrott.