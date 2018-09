Polisen varnar: ”Risk för villainbrott i Norrbotten”

Risken för villainbrott brukar öka under hösten. Nu går polisen ut med en uppmaning till norrbottningarna att vara extra uppmärksamma under veckosluten för försöka förhindra att inbrott sker.

– Det finns risk för villainbrott i Norrbotten. Vi vet att vi brukar drabbas ganska hårt då den här typen av brott ökar under hösten nu när det blir mörkt. Under september och oktober har vi haft problem med inbrott och de sker oftast i slutet av veckan. De upptäcks oftast under helgen, men kan ha skett från fredag fram till söndag, säger Pontus Henriksson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen.

Inbrottsvåg i Gällivare och Jokkmokk

Ett fenomen som märktes av förra helgen då polisen fick in en rad anmälningar om inbrott på olika ställen i länet. Tre inbrott skedde i Gällivare, fyra i Jokkmokk och ett i Boden, samtliga hade ett liknande tillvägagångssätt. Det är oklart om tjuvarna har förflyttat sig till andra delar av länet.

– Brotten som skedde förra helgen är inte uppklarade, ingen är gripen för dem så det är svårt att säga om samma personer är kvar i området eller inte.

– Därför är det bra att till exempel prata med grannarna om man ska åka bort och be dem kolla till huset. Man kan även vara uppmärksam om man ser fordon och personer runt bostadsområdet som man inte känner igen.

Annat tillvägagångssätt i Piteå

Under fredagen skedde ett villainbrott i Piteå, där gärningsmannen eller gärningsmännen dessutom stal en personbil. Det inbrottet tros dock inte ha någon koppling till inbrottsvågen i de norra delarna av Norrbotten.

– Vi tror inte att det kommer bli någon slags inbrottsvåg i Piteå, utan det var ett helt annat ärende och tillvägagångssätt.