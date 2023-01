Elstöd splittrar norrbottningar: ”Dåligt att vi ska betala för hela Sverige”

90 öre per kilowattimme blir elstödet till Norrland, det vill säga elområde ett och två. Det är strax under 40 öre mindre än elområde tre och fyra. Just huruvida det är orättvist splittrade också Luleåborna.

– Det känns orättvist för vi producerar så mycket av det som används, säger Inger Lundqvist.

Lasse Sundin håller däremot inte med Inger Lundqvist.

– Vi har fjärrvärme och sådant som vi egentligen skulle ersätta de för, säger han.

I klippet ser du hur mycket åsikterna kring elprisstöd skiljer norrbottningarna åt.