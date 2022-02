Kirunas nya kommundirektör om turbulensen: ”Beklagligt”

Det är ett Facebookinlägg från april 2021 som har skapat turbulensen kring hemvändaren Johan Bergstads anställning som ny kommundirektör i Kiruna.

Hela den politiska oppositionen reagerade starkt på det han bland annat beskrev Socialdemokraterna, Miljöpartiet och ”Kommunisterna” som feministiska elitistpartier.

På direkt fråga om han vill förklara sig närmare med vad han menade säger han.

– Det kan bara leda till ytterligare ifrågasättande och konstigheter om jag börjar kommentera det, säger Johan Bergstad till SVT.

Så ser han på eventuellt maktskifte

Tisdagen blev en hektisk första arbetsdag, fulltecknad med möten med mängder av detaljer att sätta sig in i. Han kliver in som kommunen högste tjänsteperson precis när stadsomvandlingen går in i sitt mest intensiva skede.

Det är också ett valår. Socialdemokraterna flaggade för att man kan tänka sig att ompröva anställningen av kommundirektör vid händelse av maktskifte.

I videon kommenterar Johan Bergstad hur han ser på ett sådant scenario.