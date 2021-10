Nytt historiskt resultat för LKAB – höga malmpriser säkrar gröna omställningen

Rörelseresultatet, det vill säga vinsten, för tredje kvartalet blev 7,8 miljarder kronor och det är bland de högsta som gruvjätten någonsin har noterat.

Det som blev en rekordnotering var det operativa kassaflödet, det vill säga de in- och utbetalningar som har gjorts under perioden. Den summan landade på 7,4 miljarder, vilket var 350 procent mer jämfört med samma tid förra året. Enligt delårsrapporten vad detta mycket tack vare det starka resultatet.

”Ett styrkebesked”

Det globala spotpriset på järnmalm har under 2021 varit uppe och vänt på över 200 dollar per ton. Snittpriset för tredje kvartalet var 164 dollar per ton, vilket fortfarande är historiskt höga priser.

– Att för tredje kvartalet i rad presentera resultat på den här nivån är ett styrkebesked för framtiden. De omfattande investeringar vi står inför under de kommande 15-20 åren för kunna leverera koldioxidfri järnsvamp till stålindustrin förutsätter en god lönsamhet i den befintliga produktionsstrukturen, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB i ett pressmeddelande.