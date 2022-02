Ovanligt många sjuksköterskor togs in – kostnaden för hyrpersonal i Norrbotten skenade

För fyra år sedan beslutade Region Norrbotten att införa ett hyrstopp med vissa undantag. Regionen satte upp ett mål: Max två procent av all personal skall vara inhyrd.

Men det målet har varit svårt att nå och under 2021 var sex procent av vårdpersonalen inhyrd, vilket kostade Region Norrbotten runt 320 miljoner kronor. Kostnaderna har bara varit högre en enda gång tidigare – rekordåret 2018.

Kostade 45 miljoner mer än beräknat

I juni förra året förväntades notan landa på drygt 275 miljoner kronor, men istället kom hela ”hyr-kalaset” att kosta 45 miljoner kronor mer.

– Det är svårt att göra något åt att man hamnar i en pandemi och det viktigaste för oss är att ta hand om medborgarna. Sedan hade vi kunnat minska kostnaderna om vi hade anställt egen personal, säger Linda Frohm (M), regionråd.

Trots hög konkurrens om vårdpersonal har timkostnaden varit marginell, enligt regionrådet. Utan den stora skillnaden är antalet timmar.

Tvingades hyra in grundutbildade sjuksköterskor

Läkare är den dyraste personalgruppen att hyra in, men under 2021 har Region Norrbotten hyrt in ovanligt många grundutbildade sjuksköterskor. Vilket man i stort sett aldrig har gjort tidigare.

– Det har att göra med ett utökat uppdrag inom primärvården, både vad gäller vaccinationer och provtagning. Vi har också haft fler som själva varit sjuka och vi har haft problem att rekrytera sjuksköterskor i egen regi, säger Linda Frohm (M), regionråd.

