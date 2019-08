SVT:s meteorlog Deana Bajic berättar att veckan kommer bjuda på soliga och varma dagar, upp till 22 grader i de södra delarna av Norrbotten. I fjällen kommer det vara svalare med risk för moln och skurar.

Onsdagen kommer det att bli fortsatt fin i hela länet och Norrbottningarna kan förvänta sig en fin sensommarkväll. Under torsdagen kan det dra in en del moln i de västra delarna som sedan spricker upp under dagen. Fint väder i kust och inland, medan det i norra Lapplad kan komma lite skurar.

Fortsatt fint väder under helgen

– Det är ovanligt varmt för årstiden. Trots att det passerar en kallfront under fredagen så kommer det spricka upp och bli uppemot 20 grader, säger Deana Bajic.

Lördagen kommer bjuda på de absolut varmaste graderna i kust och inland, upp 22 grader. I fjällen blir det sämre väder som klarnar upp till söndag.

– Under måndagen kommer ett lågtryck västerifrån och det kan bli väldigt blåsigt i länet. Resten av veckan ser ut att bli svalare med delvis frisk vind.