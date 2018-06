Drygt 600 soldater har kallats in i Norrbotten för en stor beredskapskontroll. Foto: Yvonne Åsell, TT

Över 600 hemvärnssoldater inkallade i Norrbotten

Under tisdagskvällen kallade Försvarsmaktens Norrbottensbataljon in över 600 hemvärnssoldater hemmahörande i södra Norrbotten.

– De ställer in sig med kort varsel så att vi kan göra en beredskapskontroll, säger Hanna Strandberg, yrkesinformatör vid Norrbottensbataljonen.