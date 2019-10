Lekfalk-affären: Överskred sin budget med 1,2 miljoner kronor

I SVT Nyheter Norrbottens granskning av den nu förre kommundirektören ingår även en kontroll av hans egen budget och där handlar det om stora avvikelser, främst under 2018, men även under 2019.

Tre gånger så dyra

Mikael Lekfalk hade en årsbudget på 2,2 miljoner kronor, men han betalade ut nästan 962.000 kronor för mycket. Den stora förklaringen till det var att han köpte in konsulttjänster för 704.000 kronor, trots att han bara hade budget för 200.000 kronor. Mer än tre gånger så mycket, alltså.

Under 2019 var avvikelserna till och med september månad nästan 250.000 kronor jämfört med kommundirektörens budget. Så trots avvikelsen på 44 procent under 2018 så fortsatte han att leva över sina tillgångar under 2019.

– Kommunstyrelsen granskar en helhet och vi har inte fått några signaler på några avvikelser som vi haft anledning att reagera på, men vi informeras inte heller om enskilda konton, säger kommunalrådet Niklas Nordström (S).

”De vill stänka smuts på mig”

Kände du till det här?

– Nej.

Många tror att du känt till detta trots att du säger att du inte gjort det?

– Det är inte sant, men vissa vill väl att det ska vara på ett visst sätt.

– De vill stänka smuts på mig, misstänkliggöra och konspirera, men det är ett delat ansvar i den här typen av frågor. Även de som kritiserar mig i kommunstyrelsen har ett kollektivt ansvar, säger Niklas Nordström.

Att köpa konsulttjänster för 704.000 kronor när budgeten säger 200.000 kronor – är det rimligt?

– Det kan vara högst rimligt, men nu var jag och Mikael Lekfalk överens om att den inte var det och därför var vi tvungna att skilja honom från hans tjänst eftersom regelverken inte följts.