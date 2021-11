Regeringen tillsätter samisk sanningskommission

• Sametingets arbete för en sanningskommission har pågått under flera års tid. 2012 lämnades en motion in till Sametingets plenum angående en samisk sanningskommission. Motionen antogs enhälligt av Sametingets plenum i maj 2014. 2015 inledde Sametinget ett samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO).

• I slutet av september 2021 erhöll Sametinget ett första utkast på direktivet för sanningskommissionen. Under oktober 2021 har sanningskommissionsarbetet varit inne i en intensiv fas vad gäller dialog om direktiven för en sanningskommission gentemot departementet. Den 27 oktober beslutade Sametingets styrgrupp att ställa sig bakom det slutliga utkastet på direktiv.

Källa: Sametinget