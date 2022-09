Region Norrbotten om elpriserna: ”Där känner vi oss rätt trygga”

Regionen har i dagsläget inte någon åtgärdsplan för de ökande priserna.

– Vi jobbar alltid med energieffektivisering. Någon särskild åtgärdsplan just kring elprisökning det har vi inte något behov av eftersom vi har låst våra priser under ganska många år framöver, säger Jan Öström.

Industriboomens elutmaningar

Industriboomen i norr förväntas behöva mellan 60 till 80 TWh varje år. I jämförelse förbrukar hela Sverige cirka 150 TWh el per år. På regionen delar man in expansionen i två utmaningar som just nu behöver lösas för att elförsörjningen ska hänga med.

– Det ena är att det behöver byggas nya ledningar och där är regionen involverad tillsammans med berörda parter. Vi behöver bygga det här på halva tiden för att det är det som krävs, säger Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör.

”Jätteviktigt att få till en social acceptans”

Den andra utmaningen är frågan om Sveriges elförsörjning räcker till, i Sverige exporterar vi mer el än vi förbrukar. Men Brandin är övertygad om att det ändå behöver produceras mer el – i hela landet.

– Det är flera som är intresserade av att bygga vindkraftsparker både till havs och på land. För att lyckas med det här måste myndigheterna vara snabbfotade vad gäller tillståndsprocesser och det måste finnas ett intresse hos befolkningen också, säger Janus Brandin och fortsätter:

– En jätteviktig del att få till är en social acceptans. Om vi vill ha etableringarna här uppe som kommer att möjliggöra upp emot kanske 20 000 nya arbetstillfällen då kommer vi behöva mer elproduktion.

I klippet hör du Region Norrbottens Jan Öström om de stigande elpriserna.