Så mycket dyrare blir värmen för villaägare i Norrbotten

Arjeplog är en av få kommuner som inte räknar med att höja priserna efter årsskiftet men flera kommuner i Norrbotten har bestämt att höja taxan.

Boden höjer med 2 procent och för en villakund motsvarardet cirka 50 kronor i månaden.

Haparanda höjer det rörliga priset med 2,4 procent och det blir en höjning med med ungefär 40 kronor i månaden för en villakund.

Kiruna höjer även de fjärrvärmetaxan för privatkunder med 2 procent. Bolaget har räknat med att en ”normal” kund i Kiruna förbrukar 30 000 kWh och för en sådan kund blir det en höjning med 37 kr per månad.

Luleå har aviserat en prishöjning med 6 procent. För ett småhus i Luleå som använder 20 MWh fjärrvärme per år innebär prisjusteringen i snitt en kostnadsökning på 763 kronor per år, det vill säga i snitt 64 kr per månad.

Pajala höjer 14 procent på rörligt och 10 procent på det fasta priset. För en villakund blir det en kostnadsökning på cirka 235 kronor i månaden, varav 23 kronor utgör den fasta höjningen.

Övertorneå har redan justerat upp priserna med 5 procent för villakunder och det är inte planerat någon ytterligare höjning efter årsskiftet. För en genomsnittlig villakund höjs priset med knappt 100 kronor i månaden.