Så säker är den egentillverkade skyddsutrustningen

Under tisdagens slopades kravet på den så kallade CE-märkningen på skyddsutrusning i vården så länge Coronautbrottet varar. Vad betyder det för kommuner, privatpersoner och företag som tillverkar skyddsutrustning under enklare former?

Petra Åhl, samordnare för skyddutrustning vid Gällivare kommun, välkomnar att frågan diskuteras både vid Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten.

– Det måste ändå finnas någon form av ramverk som man förhåller sig till när man gör egentillverkning, säger hon.

I klippet utvecklar hon resonemanget om säkerhet och godkännande kring skyddsutrustningen och hon förklarar också var för det behövs större mängder skyddutrustning inom omsorgen än inom intensivvården.