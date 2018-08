Säljare skulle sälja bil – blev lurad

Efter att en säljare lagt ut en säljannons hörde en person av sig via mejl och frågade om köpet kunde genomföras via tjänsten Pay pal. Säljaren godkände förslaget och blev ombedd att sätta in 9995 för transporten, och därefter skulle hen få pengar för bilen. Men några pengar kom aldrig, enligt polisens hemsida.

Istället fick säljaren ett nytt mejl och krav på att betala in en försäkringskostnad på 7950 kronor. I samband med detta förstod säljaren att hen blivit lurad. SVT Norrbotten har försökt att nå polisen för en kommentar, men inte lyckats få tag i dem.