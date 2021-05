Samhällssmitta i Arjeplog – all undervisning i grundskolan stoppas

Just nu råder stor smittspridning av covid 19 i Arjeplog – i grundskolan har cirka 15 elever och sju lärare testat positivt.

– Vi har nått en incidens för smittade i Arjeplog som sannolikt är högst i Sverige, säger Ola Sonidsson, rektor på Silverskolan.

Omöjligt bedriva fjärrundervisning

Under fredagen beslutade Ola Sonidsson i samråd med smittskydsläkare Anders Nystedt att pausa all undervisning i alla årskurser under måndag och tisdag nästa vecka.

– Eftersom vi är en liten skola med ett större antal lärare i karantän kommer vi inte kunna bedriva fjärrundervisning med god kvalité. Vi förlänger istället läsåret med två dagar, säger Ola Sonidsson.

”Alla måste hjälpa till”

Planen är att eleverna i förskolan och årskurs 1-3 på onsdagen ska ha vanlig undervisning på skolan igen medan eleverna i årskurs 4-9 kommer få fjärrundervisning.

– Om stängningen ska ha någon effekt måste vårdnadshavare se till att barnen nu inte far på byn eller går hem till grannens ungar, alla måste hjälpa till.

För de elever upp till tolvårsålder som har föräldrar med samhällskritiska yrken kommer att det att erbjudas pedagogisk verksamhet med personal från skolan.