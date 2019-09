Självkörande drönare visades upp i Luleå idag Foto: SVT

Självkörande drönare kollar läget innan människor skickas in

Tänk dig ett ras i gruvan – och att kunna skicka i en självstyrd drönare för att kolla läget, innan man skickar in människor. Eller en olycka i tunnelbanan i Stockholm. En drönare skickas in och kollar brand och farliga gaser innan man släpper in personal. Ja möjligheterna är många.

Luleå Tekniska Universitet är ledande i Europa med sitt Robotics team som samarbetar med NASA. Idag visade de sin sjävkörande drönare i tunnlarna inuti Mjölkuddsberget i Luleå. Miljö utan GPS signal Det är mörkt och kyligt och långt utanför räckvidden för mobiltäckning och GPS. Drönaren som ska hitta vägen själv genom tunnlarna är ingen vanlig drönare utan resultatet av fler års forskning. Cirka 70 procent av drönaren består därför av sensorer som ska känna av vägen, uppåt, nedåt och åt sidan. Vid demonstrationen går två ur Roboticsteamet en bit bakom drönaren, men de styr inte utan går bara och håller koll av säkerhetsskäl. Vid till exempel ett gruvras så klarar drönaren att se nytillkomna hinder. Till exempel om det på vägen ut har tillkommit fler stenar eller klippblock. – Det ser ganska simpelt nu. Vi startar bara drönaren, skriver in några saker i datorn och så åker drönaren iväg, säger Dariusz Kominiak, deltagare i Roboticsteamet på LTU. Men bakom detta så ligger år av utvecklingsarbete och tester i både laboratorium och i gruvmiljö. Mörkt samt fuktigt och dammigt - I labbmiljö kommer de flesta sensorer att arbeta perfekt. Men när vi tar dem till en mörk, fuktig och dammig miljö så slutar de att fungera. De ger bara ingen data och vi kan inte lita på dem. Så vi måste ha sensorer som är testade i en riktig miljö, säger Dariusz Kominiak, LTU. Han förklarar i ett test i en järnmalmsgruva nyligen så var dammet magnetiskt. Och sögs till motorerna på drönare som innehåller mycket starka magneter. Batteritiden är just nu relativt kort och behöver förlängas. Ändå tror Dariusz Kominiak på att en marknadsprodukt skulle kunna vara klar för test inom två år. Samarbete med NASA Ett långsiktigt samarbete med NASA/Jet Propulsion Laboratory har också inletts. Tanken är att autonoma drönare ska användas för utforskning av planeter. Ledande i Europa - Det finns andra drönargrupper, men jag tänker att eftersom eftersom NASA kontaktade oss så är vi långt fram i de autonoma delarna. Jag skulle kunna säga att vi är ganska långt före de andra, säger Dariusz Kominiak. – Det är ett ärofyllt och prestigefyllt samarbete för robotikforskningen vid Luleå tekniska universitet. Nu får vi möjlighet att utföra grundforskning inom robotik och artificiell intelligens med en av världens bästa forskningsorganisationer, känd för sin banbrytande verksamhet inom rymdutforskning, säger George Nikolakopoulos, professor i robotik och automation. Dela Dela

