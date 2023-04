Sju byar i protest mot planerad vindkraftspark i Gällivare och Bodens kommun

Drygt 170 personer från samebyar och närområdet har skrivit under protesten. Och i byarna placerades under lördagen skyltar som en del i protesten mot den planerade vindkraftsparken som går under namnet “Storlandet”.

– Markerna kommer att förstöras. Myrarna, som är jätteviktiga för vår natur, kommer att förstöras och sen allt djurliv. Allt påverkas, säger Helena Dådring som äger fastigheter och driver företag i Storsaivis.

Byarna bakom protesten

De byar som tillsammans protesterar är Storsaivis, Lillsaivis, Suobbat, Vuoddas, Solberget, Pålkem och Mårdsel. Den planerade vindkrafttsparken beräknas ha en årsproduktion på cirka 9TWh och kan vara i drift före 2030 om den får byggas.

Hör tre personer som skrivit under protesten i klippet.