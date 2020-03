Efter vädjan från vården – företag skänker munskydd: ”Man blir rörd”

Ulf Viklund arbetar på projektkontoret vid Region Norrbotten. Under torsdagen gick han via sitt privata facebookkonto ut och berättade att akutsjukvården i Piteå behöver munskydd och uppmuntrade både företag och privatpersoner att hjälpa till att samla in dessa. Nu har inlägget delats över femhundra gånger.

De munskydd man söker är av typen FFP2 & FFP3.

Hur har responsen varit?

– Över förväntan. Man blir rörd i det närmaste.

Hur många har ni fått in så här långt?

– 700 stycken. Det är från alla branscher, de stora fabrikerna här i stan och olika delar av byggbranschen. Allt från enmansföretag som skänker två munskydd till stora multinationella företag.

Vad händer med de här munskydden nu?

– De går direkt upp till personalen på våra två coronaavdelningar här på Piteå älvdals sjukhus.

Hur stort är behovet?

– Jättestort.

Hur länge skulle ni ha klarat er med de munskydd ni hade innan ni fick in de här från allmänheten?

– Vi skulle ha klarat oss i två dygn med det vi har här på Piteå Älvdals sjukhus. Med de vi har fått in nu klarar vi oss i fem dygn.

– Samtidigt som vi gör det här så får vi in munskydd på andra vägar. Inköpsavdelningen på Region Norrbotten jobbar stenhårt med att köpa in munskydd och det omfördelas munskydd mellan sjukhusen.