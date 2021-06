Nu trappar Region Norrbotten upp jakten på delta-viruset i länet

– Det är lite av ett ”chicken race” mellan vaccinet och delta-viruset, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare.

De senaste siffrorna visar att delta-viruset inte finns i Norrbotten. Å andra sidan gäller dessa siffror för vecka 22 medan vi nu är i slutet av vecka 24. En av anledningarna till detta är att det tar tid att analysera viruset, mellan två till tre veckor, enligt Anders Nystedt.

Ska screena 20 procent

Tidigare har man analyserat tio procent av alla stammar som kommit in till Region Norrbottens labb, men nu växlar man upp och ska analysera dubbelt så många.

– Vi kommer köra drygt 20 procent av stammarna som vi får in per vecka. Det blir minst 50 prover per vecka. Vi gör det här för att vi vill hålla koll på delta-viruset, säger smittskyddsläkaren Anders Nystedt.

Hoppas på fler vaccinerade

I oktober 2021 ska alla norrbottningar vara fullvaccinerade, enligt Region Norrbottens nyuppsatta mål.

– Delta kan ställa till det litegrann. Får vi in viruset innan vi har fler vaccinerade blir det trubbel. Lyckas vi hålla det ifrån oss kommer vaccinationen att klara av den också.

Är det ett rimligt mål att alla ska vara fullvaccinerade i oktober?

– Det är absolut rimligt. Så kommer det att bli förutsatt att det inte händer något med vaccinleveranserna. Det kan gå ännu fortare om vi får ökade leveranser utifrån våra prognoser.