Snövarning i norra Sverige – och meteorologisk vinter i Lapplandsfjällen

Vädervarningen utfärdade SMHI under tisdagen och den ser ut att bli ihållande. Det rådande snöfallet i Dalarna väntas dock gå över till regn under eftermiddagen medan de rikliga snömängderna i Norrbotten väntas komma under kvällen och natten mot onsdag.

– Snöfallet rör sig norrut. Prognosen är att det kan komma 30 centimeter nysnö i Norrbotten längs både kust och inland, säger Marcus Sjöstedt.

Meteorologisk vinter i Lapplandsfjällen

I norra Lapplandsfjällen har den genomsnittliga dygnstemperaturen nu legat under noll grader i fler än fem dagar. Något som med andra ord kallas meteorologisk vinter.

– Man kan definitivt säga att vintern på ingång, säger Sjöstedt.

Varningen för snöfall gäller förutom Norrbotten även Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna och Gävleborg.

I klippet ger SVT:s meteorolog Deana Bajic tisdagkvällens och onsdagens väderprognos.