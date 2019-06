Sökandet efter försvunnen fiskare i Arjeplog fortsätter

Mannens kanot och ryggsäck hittades under fredag eftermiddag vid Hästskoforsen i Laisälvsområdet och polis och fjällräddare har tillsammans gjort en större sökinsats under natten mot lördag.

Letat under natten

– Polis med hund har gått efter strandkanten samtidigt som fjällräddare sökt med kanot i vattnet. Vid fyra-tiden på morgonen togs en paus i sökarbetet så att de inblandade får vila, berättar Peder Jonsson, polisens kommunikatör, när SVT Nyheter Norrbotten pratar med honom på lördag förmiddag.

Fortsätter leta med båt

Under eftermiddagen har polisens räddningsledare beslutat om kalla in resurser för ytterligare sökinsatser i området. Det är fjällräddare tillsammans med resurser från Räddningstjänsten som under eftermiddagen kommer att genomföra ytterligare sökinsatser med hjälp av båt i det aktuella sökområdet.

Mannen, som inte är hemmahörande i Norrbotten, har inte haft kontakt med anhöriga sedan början av veckan.