Specialtränade hundar i kamp mot jätteråttorna i Öjebyn

Grans naturbruksgymnasium strax utanför Piteå har haft råttproblem i flera år, men sedan 2021–2022 har det eskalerat.

– Vi har provat fällor, vi har provat gift... Vi har provat allting egentligen, säger Linus Nilsson som är lantbruksarbetare på skolan.

Då kallades specialtränade hundar in. De var på plats i en knapp vecka och lyckades på den tiden fånga in och döda ungefär 120 råttor – drygt 70 bara under första dagen.

”En riktig baddare”

Den största råttan fångade de redan första dagen.

– Vi kallar honom för Gammelråttan. Den största vi tagit innan vi kom hit var 45 centimeter men den här var 50, säger Mona Ghalayini, hundförare och vd för företaget som utför råttjakten.

Särskilt tillstånd

Företaget har fått tillstånd av Naturvårdsverket att jaga råttor med hund där hunden också får avsluta råttornas liv. I dagsläget är de ensamma i landet om att ha ett sådant tillstånd. En av vinsterna med jakten är att det minskar användningen av råttgift.

I klippet ser du när hunden Loppan gör upp med råttorna.