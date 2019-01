Spelare och tränare hoppar av – Asplöven ställer in match

Under fredagen ska rykten börjat cirkulera på sociala medier om att hockeylaget Asplöven gått i konkurs. Det hela dementerades på lördagen av Asplöven och Svenska ishockeyförbundet och Kiruna IF som skulle spela match mot Asplöven i hockeyettan under söndagen fick lugnande besked.

Men senare på lördagskvällen kvällen fick Kiruna IF:s talesperson Thomas Jatko ett samtal från Svenska ishockeyförbundet.

”Inte den sista föreningen som dukar under i Hockeyettan”

– Då fick jag veta att tränaren och de finska spelarna i Asplöven hade valt att hoppa av. De hade begärt att lämna walk over till söndagens match. Förbundet säger att de under söndagen kommer att gå ut med vad det här innebär, säger Thomas Jatko på Kiruna IF:s hemsida.

– Det är tråkigt för Hockeyettan norr på sikt. Vi måste inse att det är det här som är grejen. Ishockeyn i dag är så beroende av att ha en bra ekonomi. Det är det som styr vår verksamhet i dag. Asplöven kommer inte vara den sista föreningen som dukar under i Hockeyettan i Sverige, säger Thomas Jatko.