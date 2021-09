Stora störningar i vården – bokade norrbottningar uppmanas stanna hemma

Alla bokade patientbesök under resten av torsdagen ställs in. SVT kontaktas av Region Norrbotten klockan 15.40 via en anställds privata mejl då tekniken inte fungerar för regionen. Patienter med bokade besök kommer att kontaktas för en ny tid.

Den som behöver akut vård ska ringa 112, som fungerar som vanligt. Patienter som kan vänta med att söka vård uppmanas att göra det.

Sjuka ska ringa 1177

1177.se fungerar som vanligt och där kan man hitta råd om egenvård. Det går också att ringa till 1177 för rådgivning. Däremot fungerar inte Region Norrbottens egna webbplatser.

Exakt vad driftstörningen beror på är i nuläget okänt. En omfattande felsökning pågår, men just nu finns ingen prognos för när felet kan vara löst.

Vid 16-tiden har Region Norrbotten fått ut informationen om driftsstörningarna på sin egen hemsida.