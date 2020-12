Högt flygande planer på julresor hos norrbottningarna

Fler flyg sätt in under julen vid Kallax flygplats efter den ökade efterfrågan på flyg. Hör Freja Annamatz förklara flygläget under jul från Kallax flygplats. Foto: Arkiv/SVT

Många vill åka hem under julen via flyg även under coronatider. Vilket har resulterat i att SAS satt in extraflyg från Kallax flygplats under perioden mellan den 16 december till den 10 januari.