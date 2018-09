Tvingade med vapenhot in mannen i byggnaden

Bakgrunden är en händelse i somras i trakterna av Karesuando då den åtalade mannen med vapenhot tvingade en man i 60-årsåldern in i en byggnad.

– Har har erkänt olaga frihetsberövande och vapenbrott, säger mannens advokat Jens Arnhof.

Dödshot

Det var i slutet av juli i år som mannen dödshotade två personer via telefon. Dagen efter ska det olaga frihetsberövandet ha ägt rum när mannen med våld och under vapenhot tvingade in en man i 60-årsåldern i en byggnad, tvingade honom att stanna där och därefter tvingade honom att följa med på en bilfärd.

Kan diskuteras

Den åtalades advokat Jens Arnhof säger efter den första rättegångsdagen idag att både vapenbrott och olaga frihetsberövande är gradindelat.

– Man kan diskutera om brotten inte är att betrakta som mindre allvarliga med tanke på hans sjukdomsbild, säger Jens Arnhof.

Övertygad om fällande dom

Kammaråklagare Kristoffer Sahlin är övertygad att hans åtal håller och att mannen kommer att fällas.

– Bevisningen är så pass robust att han borde dömas. Det centrala i bevisningen är absolut målsägandes vittnesmål och utsagaor om händelseförloppet.

Diger lista

Den nu åtalade 35-åringen greps efter en stor insats där flera polispatruller och polishelikopter deltog i sökandet efter honom.

Det rättsliga efterspelet har hittills tagit två månader och åklagaren har samlat ihop till en diger åtalslista. Eftersom mannen inte hade tillstånd för vapnen samt att fler hot ska ha uttalats under händelsen och bilen inte var hans, fylls listan från slutet av juli på med ytterligare tre åtalspunkter.

Därutöver avhandlas ytterligare ett annat mål mot mannen. Det handlar om nio åtalspunkter, bland annat hot mot tjänsteman, grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri.