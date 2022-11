Ung kvinna som misstänks för våldtäkt mot barn på fritids i Norrbotten släpps

Huvudförhandlingen inleddes under onsdagen bakom stängda dörrar, och efter tre dagar beslutade Luleå tingsrätt att kvinnan ska släppas fri. Det ska inte längre finnas något rimligt skäl för häktning.



I bevisningen under rättegången fanns bland annat konversationer mellan kvinnan och målsägande via appen Snapchat, och loggade facetime-samtal.



Som SVT tidigare berättat ska de misstänkta brotten ha skett i samband med fritidsverksamheten och kvinnan ska ha fått kontakt med barnen genom sin arbetsroll.



Det var i augusti som kvinnan häktades på sannolika skäl misstänkt för två fall av grova sexuella övergrepp och ett fall av våldtäkt mot barn. Hon nekade då till samtliga brott och efter huvudförhandlingen är ställningstagandet oförändrat.