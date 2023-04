Välintegrerade Haifa utvisad: ”De tappade bort min frus ärende”

Maken Roger Henriksson ser trött och medtagen ut när han står utanför flygplatsen i Luleå.

– Migrationsverket tappade bort min frus ärende i 9 månader. Och samtidigt som man skickar ut min fru så skriker Boden efter arbetskraft. Hon som är välutbildad och har fast jobb redan. Hon har fått lämna landet efter sju år det rimmar otroligt illa, säger han till SVT.

”Vårt liv har slagits i spillror”

Haifa var företagare i Jemen och kom till Sverige via ett stipendium 2016. Vid kursens slut var det inbördeskrig i Jemen och Haifa blev kvar. Hon sökte asyl och hamnade i Harads utanför Boden. Och det var där vid ett intergrationsprojekt som kärleken slog till.

– Men nu har hela vårt liv slagits i spillror, säger Roger Henriksson.

I dag har de varit gifta i fyra år och har bott tillsammans på en gård i byn Svartlå i Norrbotten. Men nyligen tvingades Haifa lämna Sverige och hela familjen, Roger och hans fyra barn sedan tidigare.

– Hon är utvisad trots att hon är välintegrerad här i Sverige. Hon pratar flytande svenska, engelska och arabiska och hade fast jobb fram till att det här hände.

Hoppades på arbetstillstånd

Det var i mars 2022 som Haifa fick avslag på sin asylsökan för sista gången.

– Eftersom hon hade ett fast jobb så skyndade hon att be sin arbetsgivare om att skicka in en anmälan om spårbytet till arbetstillstånd. Den kom in i tid och syns i Migrationsverkets loggbok, men sen sa de att de inte hade fått någon ansökan om arbetstillstånd, säger maken.

”Tappade bort min frus ärende”

Har du fått någon klarhet i vad som hände med din frus ansökan?

– De tappade bort min frus ärende i nio månader tills vi själva begärde in ett beslut. Migrationsverket har missat att följa upp spårbytet tills det var genomfört och i stället fattas ett beslut om utvisning på felaktiga grunder, säger Roger Henriksson.

I videon berättar Haifas make hur turerna med Migrationsverket håller på att krossa familjen.