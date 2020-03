300 varsel i Örebro län under mars – ”siffrorna kan vara i underkant”

Den 11 mars meddelade regeringen ett stopp för sammankomster med fler än 500 personer. Det ledde snabbt till att konferenser, evenemang och liknande tillställningar ställdes in.

Det här har slagit hårt mot framförallt restaurang- och hotellnäringen samt rese- och mötessektorn, något som nu syns i varselstatistiken från Arbetsförmedlingen.

Sedan den 13 mars har 13 arbetsplatser varslat totalt 185 personer i Örebro län.

Under hela mars månad har 300 länsbor varslats.

– Det är många varsel, vi märker en ökning, säger Sari Harju, chef arbetsförmedlingen Örebro län.

Mörkertal

Varslen berör alltså främst besöksnäringen och det betyder att det också finns ett mörkertal när det kommer till hur många som faktiskt förlorat sitt arbete.

– Siffrorna kan vara i underkant eftersom de som har timanställningar inte finns med i den här statistiken, säger Sari Harju.

Dessutom menar Sari Harju att Arbetsförmedlingens varseladministration inte hinner med att registrera alla varsel, vilket betyder att flera efterregistreringar kommer att komma in.

I statistiken räknas inga permitteringar och enligt Sari Harju kan några varsel göras om till permitteringar framöver.

Sedan den 1 januari i år har 806 personer varslats i länet.

Enligt ett pressmeddelande som Arbetsförmedlingen skickade ut tidigare under måndagen angavs 156 varsel i länet under mars månad. Men enligt Sari Harju har fler varsel registrerats under dagen.