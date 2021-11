Äntligen premiär för ”pyjamaskörens” uppskjutna show

Några av körens medlemmar har under året som gått legat däckade i corona, men nu är alla på benen igen.

– Vi fortsatte öva, öva och öva digitalt. Men nu får vi äntligen ses på riktigt, säger körmedlemmen Annica Holmberg.

Sällskapet, som just nu även är revymakare på upploppet, räds inte att hugga i inför alla förberedelser till premiären. Och de är många. Det ska målas, snickras, skrivas manus och sys.

Under bältet

Meta Fagerström leder kören Blended Voices.

Innehållet består av blinkningar till samtiden och temat är inkluderande.

– Vi ska ju spegla sådant som hänt under året. Vi har med ett nummer som speglar vår regering, vi har med ett hyllningsnummer till de artister som numera sjunger i änglarnas kör efter att ha gått bort under 2020-2021. Men eftersom det är en revy måste det smälla till med en del glatt också. Och vi har en hel del prutt, bajs och sånt under bältet, för det brukar folk tycka är kul. Det gör i alla vall vi, säger körledaren Meta Fagerström.

