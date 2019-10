Hantverkare erbjöd sig rensa hängrännor – misstänks ha gjort hål i taket

Åse Classons svärmor är äldre och bor i en närkestuga i Kumla. När företaget kom hem till henne och erbjöd sig att rensa hängrännorna och tvätta av taket till en kostnad av 3 000 kronor tackade hon ja.

Under den kommande veckan kom de tillbaka för att genomföra jobbet.

– De klättrar upp och gör det och sedan kommer de in och är upprörda. Då har de, när de står där uppe, sett att det är hål i taket och att det rinner in vatten, som också runnit in i ett rum, berättar Åse Classon.

Kunde laga det – för 120 000

Enligt Åse uppträder arbetarna sedan mycket vänligt och hjälpsamt och erbjuder sig att med en gång laga hålet och få stopp på vattnet.

– Hon blev så klart stressad och upprörd. Hon tycker ju att de är snälla, men 120 000 kronor som det skulle kosta, det har hon inte råd med. Då går de ner till 98 000. Det är ju hemskt men det måste ju åtgärdas säger de till henne.

Hon går med på 98 000 kronor och skriver under ett kontrakt. Men allt går fort, hon blir i det här skedet osäker och ringer efteråt sin son Stefan, Åses man.

– ”Men vad sjutton säger du?”, säger han till henne. ”Har du skrivit på?” och sedan åker han dit.

Teorin: Slog hål på taket

När Stefan kommer fram står en man redan på taket och arbetar med det. Stefan är själv i byggbranschen, han stoppar arbetet, börjar ringa runt och får till slut tag på en takfirma som kan komma dit och kolla på taket.

– Då såg vi ju ganska snabbt att det är ju slagna hål på två ställen. Ett här och ett längre bort och så har de dragit vatten rätt in i huset, säger Stefan.

– Det ser ut nästan som ett hammarslag på ett par ställen eller att de har använt något slags tillhygge för att skada taket, säger takläggaren Kristian Kling Winsten.

Kristian Kling Winsten, takläggare som inspekterade det utförda arbetet.

Vad tycker du om det här?

– Jag tycker det är för djävligt, man har hört om det här förut och att det förekommer. Det är svårt att bli av med det.

SVT ringer upp mannen som står på kontraktet, men han säger att han inte har skrivit på något och att han aldrig har varit i Sverige.

”Andra behöver få veta”

Familjen har nu gjort en polisanmälan och tagit kontakt med sitt försäkringsbolag. Men det är osäkert om Åses svärmor kan få ersättning, eftersom hon släppt in de misstänkta bedragarna från början.

– Polisen tycker att det här är allvarligt, i och med att de åsamkat skada på huset. De har startat ett ärende och det finns ju flera vittnen också.

Åse berättar att händelsen är jobbig och att hennes svärmor tycker det hela är pinsamt.

– Men jag känner att det här behöver andra äldre få veta, säger hon.