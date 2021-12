BIK Karlskoga-spelaren berättar om besvikelsen i junior-vm

BIK Karlskoga spelaren Åke Stakkestad som spelar forward i junior landslaget är märktbart besviken på beskedet.

– Det suger rent ut sagt. Det är inte oss som lag som gör att vi åker ut turneringen utan andra faktorer, säger BIK-spelaren.

Internationella hockeyförbundet (IIHF) meddelade under onsdagen att JVM ställs in men samtidigt har förbundet flaggat för att turneringen potentiellt kan återupptas under 2022. Just nu förbereder sig Åke och hans lagkamrater för hemfärd till Sverige. Spekulationerna kring att turneringen kommer uppstå 2022 tycker Åke vore roligt, så laget kan avsluta turneringen.

– Det går rykten om att det kanske ska spelas vidare och det vore kul, men inget vi vet just nu, avslutar Åke Stakkestad.